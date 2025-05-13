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لبنان

مفوضية التربية في الحزب التقدمي الإشتراكي: لتسليم صناديق الاقتراع في مراكز الأقلام مباشرة

Lebanon 24
13-05-2025 | 15:58
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صدر عن مفوضية التربية والتعليم في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، البيان الآتي: "تؤكّد مفوضية التربية والتعليم... أن المشاركة في الانتخابات البلدية، (وبخاصة) في تنظيم عمل أقلام الاقتراع واستلام الصناديق وفرز النتائج، تُشكّل واجبًا وطنيًا بامتياز. إلا أن ما يعاني منه الموظفون، وبخاصة الأساتذة، من إرهاق ناجم عن الإشغالات التنظيمية، والانتظار الطويل منذ ساعات الفجر الأولى لاستلام صناديق الاقتراع، يعرّضهم للإجهاد والتعب الشديد".
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أضاف البيان: "إن هذا الواقع يُلقي بثقله على أداء الموظفين وقدرتهم على مواكبة العمليات الانتخابية بدقة، ما قد يؤدي إلى تأخير في الفرز، وأحيانًا إلى ضعف في التركيز، ما قد يؤثر في حسن الأداء في عملية ديمقراطية بالغة الدقة والحساسية.

ومن هنا، نقترح على وزارة الداخلية والجهات المعنية اعتماد آلية جديدة تقضي بتسليم صناديق الاقتراع في مراكز الأقلام مباشرة، إسوةً باللوازم الأخرى مثل الكاميرات والتلفزيونات، والعوازل. وبذلك يتوجّه الأساتذة والموظفون مباشرة إلى مراكز الاقتراع لاستلام كامل اللوازم والبدء بالتحضير للعملية الانتخابية بكفاءة وراحة أكبر". (الوكالة الوطنية)
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