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لبنان

تطورات ايجابية عربية..."الدعم للعهد"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-05-2025 | 01:15
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تشير مصادر مطلعة إلى أن لبنان قد يكون على موعد مع تطورات إيجابية في المرحلة المقبلة، في ظل المناخ الإقليمي والدولي المتحوّل، والدعم السياسي الذي بدأ يتبلور مع العهد الرئاسي الجديد. ولفتت المصادر إلى أن هذا الدعم سيطال تحديدًا موقع رئاسة الجمهورية، بمعزل عن مسار الحكومة أو طبيعة التعاطي الإقليمي معها.
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وتوقعت المصادر أن تصدر خلال الأسابيع المقبلة إشارات إيجابية من عدد من الدول المؤثرة تجاه لبنان، وهو ما سيحمل دلالات سياسية عميقة.. 
وتُقرأ هذه المؤشرات في سياق التحولات الحاصلة في المنطقة، والتي بدأت تُرخي بظلالها على لبنان، مع احتمالات جدية لعودته إلى الخارطة  الدبلوماسية والاستثمارية، في حال أحسن توظيف هذه اللحظة السياسية الدقيقة.

المصدر: لبنان 24
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