تطورات ايجابية عربية..."الدعم للعهد"

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تشير مصادر مطلعة إلى أن قد يكون على موعد مع تطورات إيجابية في المرحلة المقبلة، في ظل المناخ الإقليمي والدولي المتحوّل، والدعم السياسي الذي بدأ يتبلور مع الرئاسي الجديد. ولفتت المصادر إلى أن هذا الدعم سيطال تحديدًا موقع رئاسة الجمهورية، بمعزل عن مسار الحكومة أو طبيعة التعاطي الإقليمي معها.وتوقعت المصادر أن تصدر خلال الأسابيع المقبلة إشارات إيجابية من عدد من الدول المؤثرة تجاه لبنان، وهو ما سيحمل دلالات سياسية عميقة..وتُقرأ هذه المؤشرات في سياق التحولات الحاصلة في المنطقة، والتي بدأت تُرخي بظلالها على لبنان، مع احتمالات جدية لعودته إلى الخارطة الدبلوماسية والاستثمارية، في حال أحسن توظيف هذه اللحظة السياسية الدقيقة.