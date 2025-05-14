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لبنان
بعد تقييم داخلي لحزب الله: لا تدخل مباشرا
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
14-05-2025
|
01:30
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افادت مصادر مطلعة أن "
الثنائي
الشيعي
"، وتحديدًا "
حزب الله
"، اعتمد سياسة واضحة في العديد من القرى
اللبنانية
تقضي بعدم التدخل المباشر في الانتخابات الاختيارية.
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وأوضحت المصادر أن هذا التوجه جاء بناءً على تقييم داخلي بأن الاستحقاق الاختياري يجب أن يبقى ضمن الإطار الإنمائي المحلي، بعيدًا عن التوترات السياسية أو الاصطفافات الحزبية.
وأضافت أن هذه السياسة أفسحت المجال أمام أبناء القرى والمجتمعات المحلية لتشكيل لوائح وتحالفات اختيارية مبنية على التفاهمات العائلية والمصالح الخدماتية، مما خفف من حدة التنافس السياسي التقليدي. كما لوحظ أن هذا النهج سمح بظهور مشهد انتخابي أكثر هدوءًا في عدد من المناطق.
وتعتبر الأوساط المتابعة أن هذا الخيار يعكس مقاربة مرنة من قبل "الثنائي"، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المحلي وتخفيف التشنجات في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد.
المصدر:
لبنان 24
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