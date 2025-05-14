البعريني: لمرحلة عنوانها التكاتف لا التنازع

Advertisement

احتفلت بلدة الزاوية القادرية في احتفالاً بفوز "لائحة فنيدق أولاً" بجميع مقاعد باستثناء مختار واحد، حضره النائب ، وشيخ الزاوية القادرية زكريا، إلى جانب لفيف من الفاعليات والاجتماعية وأهالي البلدة.وأكد البعريني أن "الانتخابات أصبحت من الماضي، واليوم تبدأ مرحلة العمل والتعاون لخدمة الجميع بلا استثناء".وقال: "اخترنا أشخاصًا يملكون الرصيد الشعبي والالتزام الحقيقي، في مقدمتهم حسام فتاح جود، المعروف ببذله وعطائه، و زكريا، صاحب الحضور والثقة والاحترام الواسعَيْن"، داعيًا إلى "مرحلة عنوانها التكاتف لا التنازع، والشراكة لا الإقصاء".يُذكر أن "لائحة فنيدق أولاً" حققت فوزًا كاملاً في المجلس البلدي.وقد أُعلن في ختام اللقاء عن اتفاق داخل على تداول ، بحيث يتولى حسام فتاح جود الرئاسة في السنوات الثلاث الأولى، تليه ولاية أحمد زكريا للسنوات الثلاث التالية، في ترجمة عملية لروح التعاون والوحدة التي طغت على المشهد الانتخابي وما بعده.