البعريني: لمرحلة عنوانها التكاتف لا التنازع

احتفلت بلدة الزاوية القادرية في عكار
احتفالاً بفوز "لائحة فنيدق أولاً" بجميع مقاعد المجلس البلدي
باستثناء مختار واحد، حضره النائب وليد البعريني
، وشيخ الزاوية القادرية الشيخ عبد اللطيف
زكريا، إلى جانب لفيف من الفاعليات الدينية
والاجتماعية وأهالي البلدة.
وأكد البعريني أن "الانتخابات أصبحت من الماضي، واليوم تبدأ مرحلة العمل والتعاون لخدمة الجميع بلا استثناء".
وقال: "اخترنا أشخاصًا يملكون الرصيد الشعبي والالتزام الحقيقي، في مقدمتهم حسام فتاح جود، المعروف ببذله وعطائه، و أحمد عبد الفتاح
زكريا، صاحب الحضور والثقة والاحترام الواسعَيْن"، داعيًا إلى "مرحلة عنوانها التكاتف لا التنازع، والشراكة لا الإقصاء".
يُذكر أن "لائحة فنيدق أولاً" حققت فوزًا كاملاً في المجلس البلدي.
وقد أُعلن في ختام اللقاء عن اتفاق داخل المجلس الجديد
على تداول رئاسة البلدية
، بحيث يتولى حسام فتاح جود الرئاسة في السنوات الثلاث الأولى، تليه ولاية أحمد عبد الفتاح
زكريا للسنوات الثلاث التالية، في ترجمة عملية لروح التعاون والوحدة التي طغت على المشهد الانتخابي وما بعده.