وزارة الصناعة: ليبان بوست استحدثت خدمة لمصلحة الصناعيين في وزارة الخارجية والمغتربين

Advertisement

صدر عن البيان الآتي:"تحيط وزارة الصناعة جميع الصناعيين علما بأن إدارة ليبان بوست استحدثت مشكورة خدمة المصادقات السريعة Xpress Service على المستندات في والمغتربين بما يتناسب ومصلحة الصناعيين، التي تتطلب الحصول على الخدمة في نفس يوم إيداعها أو في أسرع وقت ممكن، وأنه قد أصبح بإمكان الصناعيين إنجاز المصادقات كالاتي:أولا: التسليم في نفس يوم الإيداعتودع معاملات هذه الخدمة في مكتب بريد الاشرفية حصرا بين الساعة 8:00 صباحا ولغاية 12:00 ظهرا، وتسلم لأصحابها بالمكتب نفسه بمدة أقصاها الساعة 4:30 ب.ظ بنفس يوم إيداعها. على ان يتم تنفيذ المعاملات المودعة وتسليمها الى أصحاب الشأن خلال ساعتين – 3 ساعات من وقت ايداعها.ثانيا: التسليم في يوم العمل التالي لتاريخ الإيداعللمعاملات المودعة في المكاتب التالية: المزرعة، الحمرا، الصلح، البسطة، شوران، فرن الشباك، جديدة المتنتودع المعاملات بين الساعة 8:00 صباحا و 4:00 ب.ظ وتسلم لأصحاب العلاقة في المكاتب التي اودعت فيها (قسم التوزيع) بعد الساعة 2:00 ب.ظ حتى الساعة 4:30 من يوم العمل التالي لتاريخ الإيداع.ثالثا: التسليم بعد يومي عمل لتاريخ الإيداعالمعاملات المودعة في باقي المكاتب البريدية: ، الحازمية، الشويفات، بكفيا، ، عين عار، إنطلياس، جونيه، ذوق مكايل، أميون، البترون، ، شتوره، ، صور، تحويطة الغدير، مركز للفرز، برج البراجنة، المتحف، برج حمود، ، ، ، ، عاليه، حلبا، قصر عدل طرابلس، الأونيسكو، شحيم، الغبيري - المشرفية، طرابلس البلد.تودع المعاملات بين الساعة 8:00 صباحا و 1:00 ب. ظ وتسلم لأصحاب العلاقة بعد يومي عمل من تاريخ الإيداع في المكاتب التي أودعت فيها ( قسم التوزيع) بين الساعة 9:00 صباحا و 12:00 ظهرا.رابعا: المكاتب البريدية غير المتوفارة فيها الخدمة حتى إشعار آخرطرابلس المنية، طرابلس أبو سمرا، بشري، سير الضنية، زغرتا، القبيات، ريفون، بيت الدين، ، ، جزين، قصر عدل بيروت، قصر عدل بعبدا، ، – الحدث، راشيا الوادي، جب جنين، حاصبيا، تبنين.تضاف إلى أجرة الخدمة الأساسية أجرة Xpress Serviceوقيمتها 600,000 ل.ل. تشمل ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن المستندات المرسلة ضمن نفس المغلف.