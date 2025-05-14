Advertisement

لبنان

وزارة الصناعة: ليبان بوست استحدثت خدمة لمصلحة الصناعيين في وزارة الخارجية والمغتربين

Lebanon 24
14-05-2025 | 03:40
A-
A+
Doc-P-1360154-638828161384754858.jpg
Doc-P-1360154-638828161384754858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن وزارة الصناعة البيان الآتي:
Advertisement

"تحيط وزارة الصناعة جميع الصناعيين علما بأن إدارة ليبان بوست استحدثت مشكورة خدمة المصادقات السريعة Xpress Service على المستندات في وزارة الخارجية والمغتربين بما يتناسب ومصلحة الصناعيين، التي تتطلب الحصول على الخدمة في نفس يوم إيداعها أو في أسرع وقت ممكن، وأنه قد أصبح بإمكان الصناعيين إنجاز المصادقات كالاتي:

أولا: التسليم في نفس يوم الإيداع

تودع معاملات هذه الخدمة في مكتب بريد الاشرفية حصرا بين الساعة 8:00 صباحا ولغاية 12:00 ظهرا، وتسلم لأصحابها بالمكتب نفسه بمدة أقصاها الساعة 4:30 ب.ظ بنفس يوم إيداعها. على ان يتم تنفيذ المعاملات المودعة وتسليمها الى أصحاب الشأن خلال ساعتين – 3 ساعات من وقت ايداعها.

ثانيا: التسليم في يوم العمل التالي لتاريخ الإيداع

للمعاملات المودعة في المكاتب التالية: المزرعة، الحمرا، رياض الصلح، البسطة، شوران، فرن الشباك، جديدة المتن

تودع المعاملات بين الساعة 8:00 صباحا و 4:00 ب.ظ وتسلم لأصحاب العلاقة في المكاتب التي اودعت فيها (قسم التوزيع) بعد الساعة 2:00 ب.ظ حتى الساعة 4:30 من يوم العمل التالي لتاريخ الإيداع.

ثالثا: التسليم بعد يومي عمل لتاريخ الإيداع

المعاملات المودعة في باقي المكاتب البريدية: بعبدا، الحازمية، الشويفات، بكفيا، برمانا، عين عار، إنطلياس، جونيه، ذوق مكايل، أميون، البترون، زحلة، شتوره، النبطية، صور، تحويطة الغدير، مركز بيروت للفرز، برج البراجنة، المتحف، برج حمود، جبيل، طرابلس المينا، صيدا، مصرف لبنان، عاليه، حلبا، قصر عدل طرابلس، الأونيسكو، شحيم، الغبيري - المشرفية، طرابلس البلد.

تودع المعاملات بين الساعة 8:00 صباحا و 1:00 ب. ظ وتسلم لأصحاب العلاقة بعد يومي عمل من تاريخ الإيداع في المكاتب التي أودعت فيها ( قسم التوزيع) بين الساعة 9:00 صباحا و 12:00 ظهرا.

رابعا: المكاتب البريدية غير المتوفارة فيها الخدمة حتى إشعار آخر

طرابلس المنية، طرابلس أبو سمرا، بشري، سير الضنية، زغرتا، القبيات، ريفون، بيت الدين، بعلبك، الهرمل، جزين، قصر عدل بيروت، قصر عدل بعبدا، حمانا، الجامعة اللبنانية – الحدث، راشيا الوادي، جب جنين، حاصبيا، تبنين.

تضاف إلى أجرة الخدمة الأساسية أجرة Xpress Serviceوقيمتها 600,000 ل.ل. تشمل ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن المستندات المرسلة ضمن نفس المغلف.
مواضيع ذات صلة
وزير الصناعة جو عيسى الخوري: يُخطئ السفير الإيراني بحال لم يلبِّ دعوة وزارة الخارجية (LBCI)
lebanon 24
14/05/2025 12:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة جو عيسى الخوري: إيران لم تعد تملك مصلحة في الاستمرار بدعم الحوثيين أو غيرهم ولذلك ينبغي على الحزب أن يبدأ بالتفكير في ذاته وفي مصلحة لبنان أولا (LBCI)
lebanon 24
14/05/2025 12:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري يعلن البدء باستقبال طلبات تقديم العروض لمكننة وزارة الصناعة
lebanon 24
14/05/2025 12:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية تصدر أوامر دعم طارئة للشركات المتضرّرة من التعريفات
lebanon 24
14/05/2025 12:33:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2025-05-14
05:16 | 2025-05-14
05:06 | 2025-05-14
05:06 | 2025-05-14
05:03 | 2025-05-14
05:00 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24