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لبنان

تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب غداً.. تدابير سير لقوى الامن الداخلي

Lebanon 24
14-05-2025 | 03:56
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صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
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مـا يلــي:

السّاعة 11:00 من يوم الخميس 15-5-2025، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة تشريعية لدراسة وإقرار القوانين والمشاريع المُدرَجَة على جدول أعمال المجلس.

 لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.
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