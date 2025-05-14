ترامب من القمة الخليجية - الأميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من "قبضة حزب الله"

قال الرئيس الأميركيّ ، اليوم الأربعاء، إنه لدى فرصة للتحرر من قبضة " "، مشيراً إلى أنه يمكن للرئيس اللبناني بناء دولة بعيداً من "حزب الله".

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كلام جاء خلال القمة الخليجية - الأميركية التي عُقدت في ، اليوم الأربعاء، وحضرها قادة عرب على رأسهم ولي السعودي .

وفي معرض حديثه، قال ترامب إنّ "دول هي في مقدمة الدول المستقرة والمزدهرة"، مشيراً إلى أن "كل العالم يراقب الفرص المتاحة في دول الخليج".

وبشأن ، قال ترامب إنه "لا يمكن لطهران الحصول على سلاح نوويّ"، مشيراً إلى أن "تريد إبرام اتفاق مع إيران لكن على الأخيرة التوقف عن دعم الإرهاب".

وفي ما خصّ ، قال ترامب إنه "سيقوم بإلغاء كامل عن سوريا"، وأضاف: "نسعى لتطبيع العلاقات مع الحكومة الجديدة".

كذلك، أشار الرئيس الأميركي إلى أنه "يأمل بتحقيق الأمن والكرامة للشعب الفلسطيني في غزة"، فيما تطرق إلى جماعة في اليمن، قائلاً: "لقد وجهنا ضربة قوية لهم لاستهدافهم السفن في البحر الأحمر".



