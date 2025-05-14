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لبنان

ترامب من القمة الخليجية - الأميركية: لدى لبنان فرصة للتحرر من "قبضة حزب الله"

Lebanon 24
14-05-2025 | 04:27
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قال الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة "حزب الله"، مشيراً إلى أنه يمكن للرئيس اللبناني جوزاف عون بناء دولة بعيداً من "حزب الله".
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كلام ترامب جاء خلال القمة الخليجية - الأميركية التي عُقدت في الرياض، اليوم الأربعاء، وحضرها قادة عرب على رأسهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
 
وفي معرض حديثه، قال ترامب إنّ "دول الخليج هي في مقدمة الدول المستقرة والمزدهرة"، مشيراً إلى أن "كل العالم يراقب الفرص المتاحة في دول الخليج".
 
وبشأن إيران، قال ترامب إنه "لا يمكن لطهران الحصول على سلاح نوويّ"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "تريد إبرام اتفاق مع إيران لكن على الأخيرة التوقف عن دعم الإرهاب".
 
وفي ما خصّ سوريا، قال ترامب إنه "سيقوم بإلغاء كامل العقوبات عن سوريا"، وأضاف: "نسعى لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة".
 
كذلك، أشار الرئيس الأميركي إلى أنه "يأمل بتحقيق الأمن والكرامة للشعب الفلسطيني في غزة"، فيما تطرق إلى جماعة الحوثي في اليمن، قائلاً: "لقد وجهنا ضربة قوية لهم لاستهدافهم السفن في البحر الأحمر".


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