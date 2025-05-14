متري اطلع الرئيس عون على نتائج اللقاءات التي عقدها في فرنسا وقطر

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اطلع نائب الدكتور ، رئيس الجمهورية على نتائج اللقاءات التي عقدها في كلّ من وقطر، إضافةً إلى بحث في شؤون حكومية، وعمل اللجان الوزارية التي يترأسها، والتي تُعنى بملف ، وإصلاح القطاع العام، والتحوّل الرقمي، فضلاً عن الإنساني الدولي التي أعدّت تقريراً عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.