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لبنان

متري اطلع الرئيس عون على نتائج اللقاءات التي عقدها في فرنسا وقطر

Lebanon 24
14-05-2025 | 04:48
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اطلع  نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري،  رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على نتائج اللقاءات التي عقدها في كلّ من فرنسا وقطر، إضافةً إلى بحث في شؤون حكومية، وعمل اللجان الوزارية التي يترأسها، والتي تُعنى بملف النازحين، وإصلاح القطاع العام، والتحوّل الرقمي، فضلاً عن لجنة القانون الإنساني الدولي التي أعدّت تقريراً عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.
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