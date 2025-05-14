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لبنان
الجيش: تفجير ذخائر في الحلوسية وتربل
Lebanon 24
14-05-2025
|
05:20
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صدر عن
قيادة الجيش
ـ
مديرية التوجيه
البيان الآتي:
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"بتاريخ 14 / 5 / 2025، ما بين الساعة 12,15 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدو
الإسرائيلي
في بلدة
المنصوري
– صور وذخائر مختلفة في بلدتَي الحلوسية – صور وتربل –
الضنية
".
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