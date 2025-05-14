ماذا سيشهد لبنان بعد رفع "عقوبات سوريا"؟ خبيرٌ يتحدّث

إعلان الرئيس الأميركي من ، رفع عن ، يعتبر خطوة غير عادية تنعكس إيجاباً على بشكل خاص.

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القرارُ الذي اتخذه يأتي في ذروة التبدلات والتحولات التي تشهدها منطقة ، وهو نافذة جديدة لسوريا من أجل الدخول في مرحلة انتعاشٍ إثر كبوة عمرها سنوات وسنوات.

ما هي تأثيرات قرار ترامب على لبنان اقتصادياً؟

الخبيرُ الاقتصادي والمالي تحدّث عبر " " قائلاً إنَّ "رفع العقوبات عن سوريا، أتى مفيداً خلال هذه اللحظات المصيرية في الشرق الأوسط"، وتابع: "سوريا كانت مُغلقة ومحاصرة، ولم تستطع القيادة الجديدة التحرك براحتها خلال الشهرين الماضيين في ملفات كثيرة بسبب العقوبات، منها تعاطي مع دول الجوار مثل لبنان وتركيا والعراق".

علامة اعتبر أنَّ "بادرة رفع العقوبات ستُحرر سوريا من الطوق الذي كان مفروضاً عليها، وسيزيدُ من إمكانية تفاعل الحكومة السورية مع دول الجوار، كما أن هذا الأمر سيجلب فوائد كثيرة لسوريا من استثمارات ناهيك عن تسريع وتيرة وعودة إلى بلدهم طوعاً والعمل على الأراضي السورية".

يوضح علامة أيضاً أن لبنان سيستفيد كثيراً من خطوة فكّ العقوبات عن سوريا، وقال: "رفع العقوبات قد يؤدي إلى حصول لبنان على بعض المساعدات التي بقيت مقيدة خصوصاً تلك المرتبطة بمساعدات البترول والغاز والحركة التجارية مع دول شقيقة مثل وتركيا".

وأكد علامة أنهُ "وسط كل ما حصل، فإنَّ الأمور ستتحرر وستُصبح أكثر سلاسة وأكثر فعاليّة"، مشيراً إلى أن "التهريب بين لبنان وسوريا سيتضاءل ويتوقف، اذ لن تعود هناك منفعة منه".

وذكر علامة أيضاً أن عملية رفع العقوبات على سوريا تشمل أيضاً فوائد تتصل بتخفيف القيود عن لبنان من خلال حصول حركة تبادل تجارية تمر عبر سوريا، الأمر الذي يزيد من تعاون مع لبنان بشكل مباشر، بعيداً عن الطرق الأخرى التي كانت مُعتمدة لتجنب العقوبات.

وختم: "على المدى البعيد، ستكون هناك فائدة يجنيها لبنان، ما سيسمح له بتخطي الأزمة التي وقع فيها، وبالتالي الحصول على مساعدات وإعانات من الدول العربية والبلدان الأخرى التي ستعبر إلى لبنان عبر سوريا".