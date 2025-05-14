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لبنان

قرار بتجميد تراخيص حمل السلاح في ثلاث محافظات

Lebanon 24
14-05-2025 | 05:34
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أ‏صدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل. وجاء فيه:
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"المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل إعتباراً من ٢٠٢٥/٠٥/17 الساعة صفر حتى تاريخ ٢٠٢٥/ ٥ /20 الساعة صفر .

المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه :

أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.

ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات

عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).

المادة الثالثة: تبقى جميع تراخيص حمل الاسلحة سارية المفعول خارج محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل

المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلَّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه

بتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".
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