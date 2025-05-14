قرار بتجميد تراخيص حمل السلاح في ثلاث محافظات

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أ‏صدر اللواء قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظات والبقاع وبعلبك . وجاء فيه:"المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل إعتباراً من ٢٠٢٥/٠٥/17 الساعة صفر حتى تاريخ ٢٠٢٥/ ٥ /20 الساعة صفر .المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه :أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصياتعند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).المادة الثالثة: تبقى جميع تراخيص حمل الاسلحة سارية المفعول خارج محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرملالمادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد وتكلَّف بتنفيذ أحكامهبتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام العسكري".