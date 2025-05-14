هل يُشكّل زلزال اليونان خطراً على لبنان؟.. خبير يكشف الحقيقة

قال الخبير الجيولوجي عبر حسابه على "اكس" إن "الهزة الأرضية فجر اليوم جنوبي جزر الدوديكانيز بقوة 6 درجات حصلت على الهلّيني بعمق 57 كلم".

وأشار إلى أن "قوة الهزة المحدودة وعمقها لم يؤديا الى كسر قاع ودفع المياه من الأسفل، وبالتالي لم يتبعها تسونامي".

وأضاف: "تبعد نقطة ارتكاز الهزة عن حولي 800 كلم، مما يجعل من تأثيرها على التركيبات الزلزالية البعيدة عنها شبه معدوم".

وتابع قائلاً: "هنا يجدر التذكير أنه على رواد الشواطئ في أي مكان حول العالم، عند شعورهم بهزة أرضية، عليهم وقف السباحة وترك الشاطئ فوراً والتوجه الى أماكن عالية نسبياً، تحوطاً من حصول تسونامي، الى حين معرفة المزيد عن الهزة وقوتها وموقعها".