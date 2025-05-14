هل يُشكّل زلزال اليونان خطراً على لبنان؟.. خبير يكشف الحقيقة

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الهزة الأرضية فجر اليوم جنوبي جزر الدوديكانيز اليونانية بقوة 6 درجات حصلت على القوس الهلّيني بعمق 57 كلم. قوة الهزة المحدودة وعمقها لم يؤديا الى كسر قاع البحر المتوسط ودفع المياه من الأسفل، وبالتالي لم يتبعها تسونامي pic.twitter.com/uT7cxwYyCG
— Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) May 14, 2025
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الهزة الأرضية فجر اليوم جنوبي جزر الدوديكانيز اليونانية بقوة 6 درجات حصلت على القوس الهلّيني بعمق 57 كلم. قوة الهزة المحدودة وعمقها لم يؤديا الى كسر قاع البحر المتوسط ودفع المياه من الأسفل، وبالتالي لم يتبعها تسونامي pic.twitter.com/uT7cxwYyCG