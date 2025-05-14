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لبنان

هل يُشكّل زلزال اليونان خطراً على لبنان؟.. خبير يكشف الحقيقة

Lebanon 24
14-05-2025 | 05:39
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قال الخبير الجيولوجي طوني نمر عبر حسابه على "اكس" إن "الهزة الأرضية فجر اليوم جنوبي جزر الدوديكانيز اليونانية بقوة 6 درجات حصلت على القوس الهلّيني بعمق 57 كلم".
 
وأشار إلى أن "قوة الهزة المحدودة وعمقها لم يؤديا الى كسر قاع البحر المتوسط ودفع المياه من الأسفل، وبالتالي لم يتبعها تسونامي". 
 
وأضاف: "تبعد نقطة ارتكاز الهزة عن بيروت حولي 800 كلم، مما يجعل من تأثيرها على التركيبات الزلزالية البعيدة عنها شبه معدوم". 
 
وتابع قائلاً: "هنا يجدر التذكير أنه على رواد الشواطئ في أي مكان حول العالم، عند شعورهم بهزة أرضية، عليهم وقف السباحة وترك الشاطئ فوراً والتوجه الى أماكن عالية نسبياً، تحوطاً من حصول تسونامي، الى حين معرفة المزيد عن الهزة وقوتها وموقعها". 
 
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