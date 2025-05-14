رجي رحب بقرار رفع العقوبات عن سوريا: انعكاسات إيجابية على لبنان

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استقبل والمغتربين يوسف رجي في مكتبه، سفير المتحدة لدى هايمش كاول، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي.وتناول اللقاء التصعيد المستمر في الجنوب، حيث تم التشديد على أهمية دور قوات اليونيفيل وضرورة التمديد لها والحفاظ على مهمتها في حفظ الأمن والاستقرار. كما تم التطرق إلى الدعم للبنان في مجال مراقبة الحدود مع ، لا سيما عبر أبراج المراقبة المنتشرة على الحدود الشرقية.وفي سياق آخر، رحّب الوزير رجي بقرار الرئيس الأميركي رفع المفروضة على سوريا، بوساطة ولي السعودي ، معربًا عن أمله بأن يُسهم هذا القرار في تخفيف الضغوط الإقليمية وعودة السوريين إلى وطنهم، مما ينعكس إيجابًا على لبنان والمنطقة.وفي سياق منفصل، التقى الوزير رجي النائب هاغوب ، حيث جرى التداول بآخر المستجدات على الساحة . كما أثار بقرادونيان قضية المواطن اللبناني من أصل أرمني فيكين أولجيكجيان، المعتقل في أذربيجان منذ تشرين الثاني 2020، مشددًا على أهمية الجهود التي تبذلها لإطلاق سراحه.