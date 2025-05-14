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لبنان

رجي رحب بقرار رفع العقوبات عن سوريا: انعكاسات إيجابية على لبنان

Lebanon 24
14-05-2025 | 06:34
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في مكتبه، سفير المملكة المتحدة لدى لبنان هايمش كاول، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
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وتناول اللقاء التصعيد الإسرائيلي المستمر في الجنوب، حيث تم التشديد على أهمية دور قوات اليونيفيل وضرورة التمديد لها والحفاظ على مهمتها في حفظ الأمن والاستقرار. كما تم التطرق إلى الدعم البريطاني للبنان في مجال مراقبة الحدود مع سوريا، لا سيما عبر أبراج المراقبة المنتشرة على الحدود الشرقية.

وفي سياق آخر، رحّب الوزير رجي بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بوساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، معربًا عن أمله بأن يُسهم هذا القرار في تخفيف الضغوط الإقليمية وعودة النازحين السوريين إلى وطنهم، مما ينعكس إيجابًا على لبنان والمنطقة.

وفي سياق منفصل، التقى الوزير رجي النائب هاغوب بقرادونيان، حيث جرى التداول بآخر المستجدات على الساحة اللبنانية. كما أثار بقرادونيان قضية المواطن اللبناني من أصل أرمني فيكين أولجيكجيان، المعتقل في أذربيجان منذ تشرين الثاني 2020، مشددًا على أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لإطلاق سراحه.
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