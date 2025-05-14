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لبنان

بايراقداريان استقبلت وفداً من صندوق الامم المتحدة للسكان

Lebanon 24
14-05-2025 | 07:01
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استقبلت وزيرة الشباب والرياضة، الدكتورة نورا بايراقداريان، وفداً من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ضمّ ممثلة الصندوق في لبنان السيدة أنانديتا فيليبوس، والمديرة الإقليمية للدول العربية السيدة ليلى بكر.
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وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون في مجال تمكين الشباب، حيث عرضت الوزيرة بايراقداريان سياسة الوزارة في هذا المجال، بالإضافة إلى البرامج والمشاريع المرتقب إطلاقها لدعم الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع.

من جهتها، أعربت بكر عن تقديرها لنوعية المشاريع المقترحة، مؤكدة استعداد الصندوق للتعاون مع الوزارة في سبيل دعم هذه المبادرات وإنجاحها.

كما استقبلت بايراقداريان المستشارة التقنية لدى رئاسة الحكومة للعلاقة مع منظمة "اليونيسيف"، الدكتورة هبة نشابة، حيث جرى استعراض البرامج الشبابية التي تعمل الوزارة على إعدادها، لاسيما المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للشباب والمؤتمر الدولي حول "Pact for Future".

وشدد اللقاء على أهمية تطوير العلاقة مع المنظمات الدولية، والاستفادة من الثقة التي تمكّنت الوزارة من ترسيخها لدى شركائها الدوليين في الآونة الأخيرة.
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