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لبنان

عون يترأس جلسة حكومية بعد سلسلة لقاءات سياسية وأمنية وثقافية في بعبدا

Lebanon 24
14-05-2025 | 07:18
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يترأس رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، ويتضمّن جدول الأعمال 28 بندًا متنوعًا بين اتفاقيات ومشاريع قوانين ومراسيم، إضافة إلى ملفات تعيينات وشؤون وظيفية وتنظيمية.
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وكان القصر الجمهوري قد شهد قبل الظهر سلسلة اجتماعات تناولت قضايا أمنية وسياسية وإدارية وثقافية.

وقد استقبل الرئيس عون، نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، الذي أطلعه على نتائج اللقاءات التي عقدها في كل من قطر وفرنسا، وتناول البحث ملفات حكومية عدّة، منها عمل اللجان الوزارية التي يترأسها، ولا سيما المتعلقة بالنازحين، وإصلاح القطاع العام، والتحول الرقمي، إضافة إلى لجنة القانون الإنساني الدولي التي أعدت تقريرًا عن انتهاكات إسرائيل لهذا القانون. كما تم التطرق إلى التطورات واللقاءات الإقليمية والدولية.

 كما ترأس رئيس الجمهورية اجتماعًا أمنيًا وإداريًا خصص لبحث شؤون وزارة الداخلية، حضره وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والإداريين. واستعرض الوزير الحجار المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية التي أُجريت في محافظتي الشمال وعكار.

 في السياق نفسه، استقبل عون وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، وجرى عرض لخطط الوزارة في المرحلة المقبلة والمواضيع الثقافية والوطنية الراهنة.

كما التقى النائب وليم طوق، الذي ناقش معه مجريات الانتخابات البلدية في الشمال وبشري، مشيدًا بالخطوات الإصلاحية التي يقودها الرئيس عون بالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي، مؤكّدًا أهمية القوانين الأخيرة التي تعزّز الثقة بالنظام المالي والمصرفي.

 وفي إطار تعزيز الشفافية والمساءلة، التقى الرئيس عون رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس كرم وعضو الهيئة القاضي علي مرعي، واطّلع منهما على أوضاع الهيئة وحاجاتها وسبل تفعيل دورها الرقابي في الإدارة العامة.
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