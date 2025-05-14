Advertisement

لبنان

بري استقبل سفير دولة قطر وبحث مع حاكم مصرف لبنان في المستجدات

Lebanon 24
14-05-2025 | 07:22
A-
A+
Doc-P-1360292-638828295273597630.jpeg
Doc-P-1360292-638828295273597630.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر.
Advertisement

واستقبل بري السفير غير المقيم لدولة انتيغوا وباربودا لدى دولة الكويت اللبناني الاصل محمد الزعبي، كما استقبل بري حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد  وبحث معه في الاوضاع والمستجدات لا سيما المالية منها.
مواضيع ذات صلة
بري بحث مع وزير الصحة في الاضاع العامة واستقبل المدير العام لامن الدولة وحاكم مصرف لبنان
lebanon 24
14/05/2025 20:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئات الإقتصادية زارت حاكم مصرف لبنان والبحث تركز على التعافي المالي
lebanon 24
14/05/2025 20:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس عون إلى مصرف لبنان ويجتمع الان مع حاكم المصرف كريم سعيد ونواب الحاكم
lebanon 24
14/05/2025 20:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجديد: لقاء سيجمع أورتاغوس مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعنوان الإجتماع إصلاحات صندوق النقد
lebanon 24
14/05/2025 20:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:12 | 2025-05-14
13:10 | 2025-05-14
12:59 | 2025-05-14
12:25 | 2025-05-14
12:19 | 2025-05-14
12:13 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24