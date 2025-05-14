بري استقبل سفير دولة قطر وبحث مع حاكم مصرف لبنان في المستجدات

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استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، قطر لدى الشيخ ، وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر.واستقبل غير المقيم لدولة انتيغوا وباربودا لدى اللبناني الاصل ، كما استقبل حاكم كريم سعيد وبحث معه في الاوضاع والمستجدات لا سيما المالية منها.