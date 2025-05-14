افرام: اللهم أن تكون لحظة تأسيسيّة جديدة للمملكة والمنطقة نحو تطوّر باهر وسلام مستدام

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل" الإنسان" النائب على حسابه على منصّة أكس:

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"عصر جديد للمنطقة بكلّ معنى الكلمة يبدأ اليوم، في مسار انطلق منذ تأسّست علاقة العربيّة السعوديّة والولايات المتّحدة الأمريكيّة مع التاريخيّ بين الملك والرئيس روزفلت.

اليوم، مع ووليّ ، تدخل المملكة والمنطقة بأسرها القرن الحادي والعشرين بملئه ـ بل والثاني والعشرين ـ بخطى واثقة نحو تطوّر غير مسبوق في التكنولوجيا، والاقتصاد، والبنى التحتيّة.

اللهم أن تكون لحظة تأسيسيّة جديدة نحو تطوّر باهر وسلام مستدام... كما كانت لحظة ".