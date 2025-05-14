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لبنان

افرام: اللهم أن تكون لحظة تأسيسيّة جديدة للمملكة والمنطقة نحو تطوّر باهر وسلام مستدام

Lebanon 24
14-05-2025 | 08:31
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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس:
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"عصر جديد للمنطقة بكلّ معنى الكلمة يبدأ اليوم، في مسار انطلق منذ تأسّست علاقة المملكة العربيّة السعوديّة والولايات المتّحدة الأمريكيّة مع اتفاق كوينسي التاريخيّ بين الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت.
اليوم، مع الملك سلمان ووليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، تدخل المملكة والمنطقة بأسرها القرن الحادي والعشرين بملئه ـ بل والثاني والعشرين ـ بخطى واثقة نحو تطوّر غير مسبوق في التكنولوجيا، والاقتصاد، والبنى التحتيّة.
اللهم أن تكون لحظة تأسيسيّة جديدة نحو تطوّر باهر وسلام مستدام... كما كانت لحظة كوينسي".
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