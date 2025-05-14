إعلان لائحة "كلنا للمرج" في البقاع الغربي

أُعلن في بلدة المرج في عن تشكيل لائحة "كلنا للمرج" لخوض والاختيارية، مناصفة بين المرشحين منير صالح وعماد علي الشموري، وذلك خلال مهرجان جماهيري حضره عدد من الشخصيات أبرزها الوزير السابق ، القاضي الشرعي ، فايز صالح، رئيس البلدية منور جراح، وفعاليات البلدة من مختلف العائلات.

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وضمت اللائحة كلاً من: دوري منير صالح مرشحاً لرئاسة البلدية لثلاث سنوات، عماد علي الشموري مرشحاً لرئاسة البلدية لثلاث سنوات.



الأعضاء: زاهر ، وليد ، المحامي خليل ، جميل ، ، زعرور، صلاح محمود، براء ، محمد جراح، فراس جراح، ، طلعت القاق، عمر حسناه، مصطفى دحروج، ناصر أحمد، الجاجي.



الهيئة الاختيارية: صلاح صالح، محمد الشموري، عمر جراح، وليد نسبيه، منير زعرور، غسان شعبان.



عضوية المجلس الاختياري: محمد جراح، محمد صالح، محمد الشموري.