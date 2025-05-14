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لبنان

إعلان لائحة "كلنا للمرج" في البقاع الغربي

Lebanon 24
14-05-2025 | 09:51
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أُعلن في بلدة المرج في البقاع الغربي عن تشكيل لائحة "كلنا للمرج" لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية، مناصفة بين المرشحين دوري منير صالح وعماد علي الشموري، وذلك خلال مهرجان جماهيري حضره عدد من الشخصيات أبرزها الوزير السابق جمال الجراح، القاضي الشرعي محمد صالح، البروفيسور فايز صالح، رئيس البلدية منور جراح، وفعاليات البلدة من مختلف العائلات.
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وضمت اللائحة كلاً من: دوري منير صالح مرشحاً لرئاسة البلدية لثلاث سنوات، عماد علي الشموري مرشحاً لرئاسة البلدية لثلاث سنوات.

الأعضاء: زاهر درويش، وليد زين الدين، المحامي خليل زعرور، جميل رسول، عبد الله البعلبكي، راغب زعرور، صلاح محمود، براء أبو زيد، محمد جراح، فراس جراح، أحمد إبراهيم، طلعت القاق، عمر حسناه، مصطفى دحروج، ناصر أحمد، المهندس محمد الجاجي.

الهيئة الاختيارية: صلاح صالح، محمد الشموري، عمر جراح، وليد نسبيه، منير زعرور، غسان شعبان.

عضوية المجلس الاختياري: محمد جراح، محمد صالح، محمد الشموري.
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