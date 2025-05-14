تعيين محمد قباني رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار

أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن عيّن رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار.

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وبحسب المعلومات، تم تأجيل تعيين الأعضاء الـ3 المتفرّغين إلى جلسة لاحقة.