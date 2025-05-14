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لبنان

بالصورة... إليكم موعد دفن وتقبّل التعازي بالسيدة نهاد الشامي

Lebanon 24
14-05-2025 | 15:02
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توفيت اليوم السيّدة نهاد الشامي، التي عرفها اللبنانيّون بعدما شفاها القديس شربل، في أعجوبة وصلت صداها إلى مختلف أنحاء العالم.
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ينقل جثمان السيّدة الشامي من منزلها الكائن في حالات عند الساعة التاسعة صباح يوم الخميس 15 الجاري الى كنيسة مار مخائيل - الغابات حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الخامسة بعد الظهر.

وتقبل التعازي يوم الأربعاء 14 ايار 2025 في منزلها الكائن في حالات ويوم الخميس 15 الجاري قبل الدفن وبعد في صالون كنيسة مار مخائيل - الغابات ويوم الجمعة 16 ايار 2025 من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساءً في منزلها - حالات وتختتم بقداس المرافقة في كابيلا - مار شربل.

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