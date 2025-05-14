بالصورة... إليكم موعد دفن وتقبّل التعازي بالسيدة نهاد الشامي

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ينقل جثمان السيّدة من منزلها الكائن في حالات عند الساعة التاسعة صباح يوم الخميس 15 الجاري الى مار مخائيل - الغابات حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الخامسة بعد الظهر.وتقبل التعازي يوم الأربعاء 14 ايار 2025 في منزلها الكائن في حالات ويوم الخميس 15 الجاري قبل الدفن وبعد في مخائيل - الغابات ويوم الجمعة 16 ايار 2025 من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساءً في منزلها - حالات وتختتم بقداس المرافقة في كابيلا - .