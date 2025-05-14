نتائج طرابلس.. لا غالب ولا مغلوب (صور)

بعد أيام طويلة من الفرز والتدقيق وجمع الأصوات، صدرت أخيراً نتائج في ، وجاءت على الشكل التالي:

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- 12 مقعداً للائحة "رؤية طرابلس"



- 11 مقعداً للائحة "نسيج طرابلس"



- مقعد واحد للمرشح إبراهيم العبيد عن لائحة "حراس المدينة".





غير أن هذا التوازن الرقمي لا يعكس تماماً واقع الاصطفافات السياسية داخل المجلس، إذ تشير المعطيات إلى أن العبيد يتّجه إلى الاصطفاف إلى جانب "نسيج"، ما يعيد تشكيل المشهد على قاعدة 12 مقابل 12، ويُبقي ميزان القوى معلّقاً بانتظار التحالفات والتفاهمات المقبلة.