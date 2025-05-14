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لبنان

نتائج طرابلس.. لا غالب ولا مغلوب (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-05-2025 | 15:09
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بعد أيام طويلة من الفرز والتدقيق وجمع الأصوات، صدرت أخيراً نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس، وجاءت على الشكل التالي:
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- 12 مقعداً للائحة "رؤية طرابلس" 
 

- 11 مقعداً للائحة "نسيج طرابلس" 
 

- مقعد واحد للمرشح إبراهيم العبيد عن لائحة "حراس المدينة". 


غير أن هذا التوازن الرقمي لا يعكس تماماً واقع الاصطفافات السياسية داخل المجلس، إذ تشير المعطيات إلى أن العبيد يتّجه إلى الاصطفاف إلى جانب "نسيج"، ما يعيد تشكيل المشهد على قاعدة 12 مقابل 12، ويُبقي ميزان القوى معلّقاً بانتظار التحالفات والتفاهمات المقبلة.
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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