عند الحدود الجنوبية.. "تمشيط إسرائيلي" كثيف!

نفذ العدو حملة تمشيط من نقطة تمركزه في جبل الباط عند أطراف بلدة في اتجاه سهل مارون الراس.

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وسُمعت رشقات نارية كثيفة في المنطقة المذكورة، فيما لم يُفد عن سقوط إصابات.