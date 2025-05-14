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لبنان

عند الحدود الجنوبية.. "تمشيط إسرائيلي" كثيف!

Lebanon 24
14-05-2025 | 16:06
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نفذ العدو الإسرائيلي حملة تمشيط من نقطة تمركزه في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون في اتجاه سهل مارون الراس.
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وسُمعت رشقات نارية كثيفة في المنطقة المذكورة، فيما لم يُفد عن سقوط إصابات.
 
 
 
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