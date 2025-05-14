في بلدة لبنانية.. "جثة" داخل منزل وبجانبها "بندقية"!

عُثر على جثة الشاب ف. م داخل منزل ذويه في بلدة علي النهري البقاعية وبجانبه سلاح صيد.



وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية والصليب والهيئة الصحية إلى المكان، وبانتظار وصول الأدلة الجنائية للكشف على الجثة وتحديد ملابسات الحادث.