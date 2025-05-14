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لبنان

في بلدة لبنانية.. "جثة" داخل منزل وبجانبها "بندقية"!

Lebanon 24
14-05-2025 | 12:59
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عُثر على جثة الشاب ف. م داخل منزل ذويه في بلدة علي النهري البقاعية وبجانبه سلاح صيد.

وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية والصليب الاحمر والهيئة الصحية إلى المكان، وبانتظار وصول الأدلة الجنائية للكشف على الجثة وتحديد ملابسات الحادث.
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