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لبنان

بشأن قرار الحكومة الأخير المتعلق بالصحافيين.. هذا ما قاله القصيفي

Lebanon 24
14-05-2025 | 14:12
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رحب نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بـ"اقرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم المراسيم التنفيذية لقانون تنسيب الصحافيين المسجلين على الجدول النقابي من غير المرتبطين بعقود عمل، إلى فرع المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بموافقته على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الاشتراكات المتوجبة على الصحافيين والمصورين اللبنانيين للصندوق".
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وتوجه القصيفي بالشكر إلى "كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء على البت بالمشروع"، وقال: "يشار إلى أن القانون قد صدر في الخامس من كانون الثاني 2022 تحت الرقم 263، بعد تقديم نقابة محرري الصحافة اللبنانية إقتراح قانون معجل مكرر يسمح للصحافيين غير المرتبطين بعقود عمل الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقعه عشرة نواب من جميع الكتل، وقد أضيف عليه موضوع إفادة المصورين الصحافيين وسجل حينها في الادارة المشتركة في مجلس النواب تحت الرقم 929/2021 بتاريخ 4/6/2021".
 
 
وذكر أن "مجلس النقابة نوه بهذه الخطوة وسوف يلتقي وزير العمل والمدير العام للصندوق الوطني للضمان لوضع آلية محددة لتنفيذ هذا المرسوم"، متمنياً أن "تكون هذه الخطوة مقدمة لتوسيع قاعدة الخدمات الأساسية للجسم الصحافي والاعلامي، معربا عن اعتقاده أن الضمان في طريقه إلى التعافي وسيعود إلى تفعيل دوره مع تحسن الأوضاع الاقتصاد واستقرار الوضع النقدي".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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