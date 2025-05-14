بشأن قرار الحكومة الأخير المتعلق بالصحافيين.. هذا ما قاله القصيفي

رحب نقيب محرري بـ"اقرار في جلسته اليوم المراسيم التنفيذية لقانون تنسيب الصحافيين المسجلين على الجدول النقابي من غير المرتبطين بعقود عمل، إلى فرع المرض والامومة في ، وذلك بموافقته على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الاشتراكات المتوجبة على الصحافيين والمصورين اللبنانيين للصندوق".

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وتوجه بالشكر إلى "كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء على البت بالمشروع"، وقال: " يشار إلى أن القانون قد صدر في الخامس من كانون الثاني 2022 تحت الرقم 263، بعد تقديم إقتراح قانون معجل مكرر يسمح للصحافيين غير المرتبطين بعقود عمل الانتساب إلى الاجتماعي وقعه عشرة نواب من جميع الكتل، وقد أضيف عليه موضوع إفادة المصورين الصحافيين وسجل حينها في الادارة المشتركة في مجلس النواب تحت الرقم 929/2021 بتاريخ 4/6/2021".