Advertisement

لبنان

عدم ارتياح

Lebanon 24
14-05-2025 | 17:18
A-
A+
Doc-P-1360502-638828652800001352.jpg
Doc-P-1360502-638828652800001352.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُبدي فريق حزبي عدم ارتياح للترشيحات المتكثّرة في مناطق نفوذه، خلافاً لما هو متوقع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القاضي البيطار استجوب اللواءين ابراهيم وصليبا وارتياح لمسار التحقيق
lebanon 24
15/05/2025 04:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الشهري للمطارنة الموارنة: ارتياح الى انطلاق عجلة التشكيلات والتعيينات في الجسم القضائي والعسكري ونأمل في ان تتسارع وتيرة التفاوض مع المرجعيات الدولية لما له من انفراجات في حياة الأفراد
lebanon 24
15/05/2025 04:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
موجة من التفاؤل "تجتاح" لبنان...فهل تتركه إسرائيل يرتاح؟
lebanon 24
15/05/2025 04:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: أنا أشعر بكثير من الارتياح ومتأكد من النتائج وهمّنا هو أن تفوز الناس بخياراتها
lebanon 24
15/05/2025 04:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:19 | 2025-05-14
16:56 | 2025-05-14
16:27 | 2025-05-14
16:06 | 2025-05-14
16:00 | 2025-05-14
15:56 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24