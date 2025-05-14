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لبنان

إطلاق نار يستهدف نجل أحد النواب.. والسبب أفضلية مرور!

Lebanon 24
14-05-2025 | 23:18
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سُجل مساء امس الأربعاء حادث إطلاق نار استهدف سيارة نجل النائب "م.ي" أثناء عودته إلى منزله في منطقة طريق المئتين – طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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‎وأفادت مصادر أمنية أن مطلق النار كان يستقل دراجة نارية، وأطلق الرصاص باتجاه السيارة على خلفية خلاف على أفضلية مرور، دون وقوع إصابات.

‎وقد باشرت القوى الأمنية التحقيقات لتحديد هوية الفاعل وتعقبه.
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