إطلاق نار يستهدف نجل أحد النواب.. والسبب أفضلية مرور!

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سُجل مساء امس الأربعاء حادث إطلاق نار استهدف سيارة نجل النائب "م.ي" أثناء عودته إلى منزله في منطقة طريق المئتين – ، وفق ما أفادت مندوبة " ".‎وأفادت مصادر أمنية أن مطلق النار كان يستقل دراجة نارية، وأطلق الرصاص باتجاه السيارة على خلفية خلاف على أفضلية مرور، دون وقوع إصابات.‎وقد باشرت القوى الأمنية التحقيقات لتحديد هوية الفاعل وتعقبه.