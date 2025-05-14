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لبنان

‎إسرائيل تستهدف فجرا غرفة جاهزة في حولا وتُلقي قنبلة صوتية باتجاه أحد المنازل

Lebanon 24
14-05-2025 | 23:22
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استهدف العدو الإسرائيلي فجر اليوم الخميس غرفة جاهزة لجمعية وتعاونية قرب النادي الحسيني في بلدة حولا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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كما قامت درون معادية بإلقاء قنبلة صوتية باتجاه احد المنازل في البلدة. 

أتى ذلك بعد غارات إسرائيلية ليلا على حولا. 
 
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