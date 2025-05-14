‎إسرائيل تستهدف فجرا غرفة جاهزة في حولا وتُلقي قنبلة صوتية باتجاه أحد المنازل

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استهدف العدو غرفة جاهزة لجمعية وتعاونية قرب النادي في بلدة حولا، وفق ما أفادت مندوبة " ".كما قامت معادية بإلقاء قنبلة صوتية باتجاه احد المنازل في البلدة.أتى ذلك بعد غارات إسرائيلية ليلا على حولا.