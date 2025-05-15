مفتي عكار استقبل المجلس البلدي لبلدة وادي الجاموس

استقبل مفتي الشيخ الإفتاء في عكار، لبلدة الفائز بالتزكية، ومخاتير البلدة يرافقهم الشيخ ، في حضور رئيس الشيخ مالك جديدة.

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بداية تحدث رئيس البلدية الدكتور رامي عن رؤيته المستقبلية للبلدية، شاكرا لسعاة التوافق، وأثنى على "دور المفتي زكريا في رعاية ومباركة التوافقات في البلدات والقرى"، طالبا منه مد يد إلى البلدية.

وشكر الشيخ عكاري المفتي زكريا على استقباله وجهوده، مؤكدا "دور دار الإفتاء في خدمة وإنماء المجتمع".

بدوره هنأ المفتي زكريا المجلس البلدي الجديد والمخاتير الناجحين، داعيا "للعمل لخدمة البلدة، وفتح صفحة جديدة مع سائر الأطراف، لأن البلدة تبنى بالتعاون وتضافر الجهود".