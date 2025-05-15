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لبنان

مفتي عكار استقبل المجلس البلدي لبلدة وادي الجاموس

Lebanon 24
15-05-2025 | 00:34
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استقبل مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا في دار الإفتاء في عكار، المجلس البلدي لبلدة وادي الجاموس الفائز بالتزكية، ومخاتير البلدة يرافقهم الشيخ خضر عكاري، في حضور رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة.
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بداية تحدث رئيس البلدية الدكتور رامي عكاري عن رؤيته المستقبلية للبلدية، شاكرا لسعاة التوافق، وأثنى على "دور المفتي زكريا في رعاية ومباركة التوافقات في البلدات والقرى"، طالبا منه مد يد العون إلى البلدية.
وشكر الشيخ عكاري المفتي زكريا على استقباله وجهوده، مؤكدا "دور دار الإفتاء في خدمة وإنماء المجتمع". 
بدوره هنأ المفتي زكريا المجلس البلدي الجديد والمخاتير الناجحين، داعيا "للعمل لخدمة البلدة، وفتح صفحة جديدة مع سائر الأطراف، لأن البلدة تبنى بالتعاون وتضافر الجهود".
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