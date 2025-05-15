متابعة لبنانية "لرسالة" ترامب وبن سلمان ورهان على عودة النازحين الى سوريا ربطا برفع العقوبات

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إنشغل اللبنانيون، لليوم الثاني، بوقائع زيارات الرئيس لقادة وقطر وصولاً الى دولة الامارات العربية، فضلاً عن القمة الخليجية - الاميركية، واللقاء مع الرئيس السوري احمد ، فضلاً عن الرسالة التي بعث بها الى ، مع موقف متقدم لولي السعودي الامير محمد بن سلمان.وبقي القرار الاميركي برفع عن موضع ترحيب وتقدير ايجابي لدى اللبنانيين، وسط رهانات طبيعية على ان يساهم القرار في اعادة بناء سوريا، وتنشيط اقتصادها وصولاً الى اعادة السوريين اليها.وأما الموقفان السعودي والأميركي من لبنان خلال انعقاد القمة الأميركية- الخليجية في الرياض أمس، فتمثل الأول منهما في ذكر ولي العهد السعودي للموضوع اللبناني في الكلمة التي القاها بقوله: "نجدد دعمنا للجهد الذي يقوده فخامة الرئيس اللبناني والحكومة لإصلاح المؤسسات وحصر السلاح بيد الدولة والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته".وبدوره، قال الرئيس عن لبنان: "إن لبنان يحظى بفرصة جديدة مع الرئيس ورئيس الوزراء الجديدين، وأن هناك فرصة حقيقية لمستقبل خالٍ من " " في لبنان"، مؤكداً أن "فرصة لبنان تأتي مرة في العمر ليكون مزدهراً وفي سلام مع جيرانه".، جدّد المتحدث باسم الأميركية سام وربيرغ التاكيد "أننا نريد أن نقدم دعمًا كاملًا للشعب اللبناني، ولدى لبنان الآن رئيس وحكومة جديدة وسنستمر في دعم ".وقد حيا الرئيس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على "الجهود التي يبذلها من أجل حماية المنطقة ومنع المخططات الرامية إلى تقسيم دولها وشرذمتها".وقال في بيان: "إن القمة التي جمعت ولي العهد والرئيس الأميركي ترمب والنتائج التي أفضت إليها تشكّل محطة مفصلية في تاريخ المنطقة"قائلاً: "أما بالنسبة إلى لبنان، فإننا على ثقة أن جهود سمو ولي العهد ستُفضي إلى توفير دعم فعلي للبنان يساعد على تعافيه ونهوضه وتأمين استقراره الدائم".حكوميا، عيّن ، في خطوة غير مفاجئة، رئيساً جديداً لمجلس الإنماء والإعمار هو المهندس محمد علي نزار قباني، من دون تعيين أعضاء المجلس، ويأتي هذا التعيين من ضمن مئة وعشرين مركزاً شاغراً.واعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن بند التّعيينات عُرض على جدول الأعمال بشكل ضبابي (تعيينات مختلفة) ولم يتبلّغ الوزراء مسبقاً بالأسماء التي اختارتها لهم اللّجنة المكلفة متابعة الية التعيين، كما لم يطّلع الوزراء على أي تقرير بأعمال اللّجنة وآليّة وبالعلامات التي نالها المرشّحون المستَبعدون بل اقتصر الأمر على المختارين، وهو الأمر الذي كان ينبغي حصوله عند توزيع جدول الأعمال.ونُقل عن عيسى الخوري قوله إنه "ليس مقبولاً إخفاء التعيينات بعد اتفاق على آلية يُفترض أنها شفّافة. فما حصل يعني أن الآليّة التي أقرّها مجلس الوزراء كانت مجرّد غطاء للعودة إلى ما كانت عليه الحال سابقاً".وفي خطوة مفاجئة، ابلغ أحمد الحجار، مجلس الوزراء بأنّه قرّر وضع محافظ رمزي نهرا بالتصرّف من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.