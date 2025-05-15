ملتقى التأثير المدني: الدَّولة والدُّستور يُعالجان الهواجِس!

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دوّن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "سرديّة بناء دولة المواطنة تقتضي تحرُّرًا من الدّيماغوجيا، والفوبيا، والارتجال. الدَّولة وَحدَها تُعَالِجَ الهواجِس. مواقِع النُّفوذ الفئويَّة فيها تُفتِّتُ شرعيّتها. تقضي على فاعليَّتها".وأضاف الملتقى يقول:"لم يعُد مُجدِيًا الانسِياق لمحاولات ترميمٍ موضعيَّة، بل هي الحاجَةُ مُلِحَّة للعَودَةِ إلى الدُّستور بكامِل مندرجاته. الأخلاق مع الدُّستور ضمانتا المواطنة الفاعلة".وانتهى الملتقى يقول:"في هذا الدُّستور الخلاص. في هذا الدُّستور نُنجِزُ حَوكَمةً سياديَّة، ونُعيد إلى روحَهُ الحضاريَّة".وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بأن "الأخلاق مع الدُّستور ضمانتا المواطنة الفاعلة".