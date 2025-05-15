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لبنان

فوز قاضيين بالتزكية في انتخابات مجلس القضاء الأعلى

Lebanon 24
15-05-2025 | 03:30
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التأمت عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم في قاعة محكمة التمييز(قصر العدل – بيروت)، الهيئة الناخبة المناط بها انتخاب قاضيين من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز عضوين في مجلس القضاء الأعلى، بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، القاضي سهيل عبود
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وفاز في الانتخابات بالتزكية القاضي حبيب رزق الله، رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز، والقاضي ندى دكروب رئيسة الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز. 

وسيتم استكمال تأليف مجلس القضاء الأعلى بعد هذه الانتخابات، عبر صدور مرسوم بتعيين العضو العاشر في هذا المجلس.


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