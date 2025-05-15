فوز قاضيين بالتزكية في انتخابات مجلس القضاء الأعلى

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التأمت عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم في قاعة محكمة التمييز(قصر العدل – بيروت)، الهيئة الناخبة المناط بها انتخاب قاضيين من رؤساء الغرف لدى عضوين في ، بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز، القاضي .وفاز في الانتخابات بالتزكية القاضي ، رئيس لدى محكمة التمييز، والقاضي رئيسة لدى محكمة التمييز.وسيتم استكمال تأليف الأعلى بعد هذه الانتخابات، عبر صدور مرسوم بتعيين العضو العاشر في هذا المجلس.