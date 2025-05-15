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لبنان

خلف دعا الى المشاركة في انتخابات بيروت: لضخّ دم جديد من الكفاءات

Lebanon 24
15-05-2025 | 04:05
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شدد النائب ملحم خلف، في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، "على ضرورة إتمام وزارة الداخلية الإجراءات الإدارية بما يواكب قرارات الإدارة المركزية خصوصًا في ظل ما شهدناه في الشمال من إرباكات في مقابل التجربة الجيدة التي حصلت في جبل لبنان"، معتبراً أن "ما جرى في الشمال قد يكون تعثراً ظرفياً، لذا يجب العودة إلى التجربة في جبل لبنان".
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وعن الانتخابات البلدية في بيروت، قال خلف: "إن الانطلاقة هي من وحدة بيروت ومن خلال المناصفة التي تشكل تمثيلاً للمجتمع البيروتي كافة"، مشيراً إلى "أهمية عدم توجيه الناس إلى هذا الاعتبار فقط، إنما يجب النظر أيضاً إلى كيفية إتمام التنمية المطلوبة لأنّ العاصمة بحاجة إلى الكثير من المعالجات".

 

ودعا خلف إلى" المشاركة في الاقتراع، فهي أساسية لإظهار صورة بيروت وتخطي الواقع الذي نتخبط به منذ سنوات والذي لم يعط أي نتيجة"، مؤكداً "أهمية ضخّ دم جديد من الكفاءات التي تساعد في تنفّس المدينة وإعادة الإنماء الذي تحتاج إليه".
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