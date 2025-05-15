خلف دعا الى المشاركة في انتخابات بيروت: لضخّ دم جديد من الكفاءات

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شدد النائب ، في حديث إلى "صوت كلّ "، "على ضرورة إتمام الإجراءات الإدارية بما يواكب قرارات خصوصًا في ظل ما شهدناه في من إرباكات في مقابل التجربة الجيدة التي حصلت في "، معتبراً أن "ما جرى في الشمال قد يكون تعثراً ظرفياً، لذا يجب العودة إلى التجربة في جبل لبنان".وعن في ، قال خلف: "إن الانطلاقة هي من وحدة بيروت ومن خلال المناصفة التي تشكل تمثيلاً للمجتمع البيروتي كافة"، مشيراً إلى "أهمية عدم توجيه الناس إلى هذا الاعتبار فقط، إنما يجب النظر أيضاً إلى كيفية إتمام التنمية المطلوبة لأنّ العاصمة بحاجة إلى الكثير من المعالجات".ودعا خلف إلى" المشاركة في الاقتراع، فهي أساسية لإظهار صورة بيروت وتخطي الواقع الذي نتخبط به منذ سنوات والذي لم يعط أي نتيجة"، مؤكداً "أهمية ضخّ دم جديد من الكفاءات التي تساعد في تنفّس المدينة وإعادة الإنماء الذي تحتاج إليه".