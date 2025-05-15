جلسة مجلس النواب... قوانين تُقرّ واقتراحات تُجمّد وسجالات سياسية

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أسقط مجلس النواب في الجلسة التشريعيّة صفة العجلة عن عدد من اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة.ومن بين الاقتراحات التي سقطت عنها صفة العجلة: اقتراح القانون إلى إضافة مادة إلى القانون رقم 131/2019 المتعلق بحماية حرج ، واقتراح تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 42/1986 الذي يمنع بيع الموجودات الذهبية لدى إلا بنص تشريعي صادر عن مجلس النواب.كما سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المقدّم من النائب مخزومي، والرامي إلى تخصيص أرض مطمر الكوستابرافا لبناء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بهدف إنارة مطار ودعم الطاقة في بيروت، بالإضافة إلى اقتراح استعادة صلاحيات رئيس ومجلس .وأقرّ المجلس اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل القانون رقم 71 تاريخ 27/10/2016 (تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء)، بعد تبني تعديل النائب أشرف بيضون القاضي بمضاعفة العقوبة على مطلقي النار.كما صوّت المجلس لصالح اقتراح قانون معجّل مكرّر يمنح إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، والمنازل المتضررة ماديًا بشكل مباشر نتيجة الاعتداءات على اعتبارًا من 8 تشرين الأول 2023، إضافة إلى إعفاء ورثة اللبنانيين الذين استشهدوا أو يُستشهدون جراء هذه الاعتداءات.وشهدت الجلسة سجالًا حادًا بين نواب تكتل "الجمهورية القوية" وعدد من النواب، على خلفية إقرار البند 70 المتعلق بالإعفاءات، إذ اعتبر معارضو الاقتراح أن المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية ليسوا محصورين بالقرى الحدودية، بل يشملون قطاعات أخرى كالسياحة وأصحاب الفنادق والمطاعم، وفق ما أفادت مراسلة "الجديد".وبعد إقرار إقتراحات القوانين، أعلن عن رفع الجلسة التشريعية، منهياً بذلك أعمال المجلس لهذا اليوم.