أطلقوا النار خلال الإنتخابات فأوقفهم الجيش

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صدر عن – البيان الآتي:ضمن إطار الملاحقة المستمرة لمطلقي النار خلال والاختيارية في محافظتَي وعكار، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من منازل عدد من المتورطين، وأوقفت 8 أشخاص، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.كما دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة المرح – ، وأوقفت المواطن (و.ع.) المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار، الاتجار بالأسلحة الحربية، القيام بأعمال سرقة، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات والأسلحة الحربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.