Advertisement

لبنان

أطلقوا النار خلال الإنتخابات فأوقفهم الجيش

Lebanon 24
15-05-2025 | 05:32
A-
A+
Doc-P-1360743-638829093015499188.jpg
Doc-P-1360743-638829093015499188.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

ضمن إطار الملاحقة المستمرة لمطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المتورطين، وأوقفت 8 أشخاص، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.
كما دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة المرح – الهرمل، وأوقفت المواطن (و.ع.) المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار، الاتجار بالأسلحة الحربية، القيام بأعمال سرقة، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات والأسلحة الحربية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
أطلق النار فأوقفه الجيش
lebanon 24
15/05/2025 16:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلق النار فأوقفه الجيش
lebanon 24
15/05/2025 16:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مسلحون أطلقوا النار على قوة للجيش خلال عملها في قرية كويا جنوبي سوريا
lebanon 24
15/05/2025 16:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: توقيف مطلوبين بجرم إطلاق النار
lebanon 24
15/05/2025 16:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-05-15
09:16 | 2025-05-15
09:10 | 2025-05-15
09:08 | 2025-05-15
09:02 | 2025-05-15
09:01 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24