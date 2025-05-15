المفتي دريان من ضريح المفتي خالد: مستمرون على العهد والثوابت

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في الذكرى السادسة والثلاثين لاستشهاد مفتي خالد، زار مفتي الجمهورية الشيخ الشهيد في منطقة ، على رأس وفد كبير من العلماء، وبحضور عائلة المفتي الراحل ورئيس مؤسسة المفتي الشهيد المهندس سعد الدين خالد، وعدد من رجال الدين.وأصدر المفتي بيانًا بالمناسبة، أكد فيه أن "المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد ما زال حاضرًا في وجدان واللبنانيين والعرب رغم مرور العقود، لما شكّله من رمز ديني ووطني لعب دورًا بارزًا في المشهد اللبناني والعربي".وقال: "في ذكرى استشهاده، نستعيد مواقفه الرائدة، ونستلهم من مسيرته الوطنية والدينية روح العمل الصادق والدفاع عن وحدة وعروبته، في زمنٍ كانت تتنازع فيه القوى الطائفية والمصالح الخارجية جسد الوطن". وأضاف أن المفتي خالد "رفع راية لبنان العربي والموحد، وعمل على تجنيب البلاد مزيدًا من الدمار والاقتتال، ورفض التدخلات الخارجية، حتى دفع حياته ثمنًا لمواقفه الوطنية".وشدد دريان على أن المفتي الشهيد أسهم في تعزيز دور دار كمرجعية وطنية جامعة، وخرّج أجيالًا لا تزال حاضرة في الشأن الديني حتى اليوم. وقال: "نحن على خطاه، مستمرون على ، أوفياء للأمانة، متمسكون بالثوابت التي استشهد لأجلها".وفي سياقٍ متصل، أشار دريان إلى أن " والقدس كانتا حاضرتين دومًا في وجدان المفتي الشهيد"، سائلاً الله أن ينصر الشعب الفلسطيني على والتمييز والعنصرية.وختم المفتي دريان بيانه متسائلًا عن مصير من ارتكبوا جريمة اغتيال المفتي خالد، قائلاً: "إن الله يمهل ولا يهمل، والعقاب العادل قادم لا محالة، يوم لا ينفع مال ولا جاه. رحم الله المفتي الشهيد، وألهمنا الثبات على طريقه في الحق والصدق وخدمة الوطن والناس".