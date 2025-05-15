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لبنان

ممثل الراعي بعيد المؤسس: لوضع خطة استراتيجية مستوحاة من روح القديس دي لاسال

Lebanon 24
15-05-2025 | 06:19
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ترأس المطران أنطوان عوكر، ممثلًا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، قدّاسًا احتفاليًا في مدرسة "سيدة الفرير" فرن الشباك، بمناسبة عيد القديس يوحنا دي لاسال، واليوبيل الـ300 لتأسيس جمعية "أخوة المدارس المسيحية – الفرير"، والذكرى الـ75 لإعلانه شفيعًا للمعلمين.
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شارك في القدّاس عدد من الشخصيات الروحية والتربوية، من بينهم الأب كريم كلش ممثلًا بطريرك السريان الكاثوليك، ورئيس الجامعة اليسوعية الأب سليم دكاش، إضافة إلى حضور سياسي وبلدي وتربوي واسع، ضمّ وزير الإعلام بول مرقص، نوابًا، رؤساء بلديات، مديري مدارس، معلمين وطلابًا حاليين وسابقين.

في عظته، شدد المطران عوكر على أهمية استلهام روحانية القديس دي لاسال، مشيرًا إلى ضرورة أن يعكس كل فرد منتمي إلى العائلة اللاسالية هذا الانتماء من خلال العمل بروح الخدمة والتفاني، كما فعل القديس في دعمه لتعليم الأطفال ومساندة الفقراء. ودعا إلى إجراء تقييم استراتيجي لمستقبل المؤسسات التعليمية اللاسالية، مستوحى من مسيرة القديس ومبادئه.
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