ممثل الراعي بعيد المؤسس: لوضع خطة استراتيجية مستوحاة من روح القديس دي لاسال

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ترأس المطران أنطوان ، ممثلًا البطريرك ، قدّاسًا احتفاليًا في مدرسة "سيدة الفرير" ، بمناسبة عيد القديس دي لاسال، واليوبيل الـ300 لتأسيس جمعية "أخوة المدارس – الفرير"، والذكرى الـ75 لإعلانه شفيعًا للمعلمين.شارك في القدّاس عدد من الشخصيات الروحية والتربوية، من بينهم الأب كريم كلش ممثلًا بطريرك ، ورئيس الجامعة اليسوعية الأب سليم دكاش، إضافة إلى حضور سياسي وبلدي وتربوي واسع، ضمّ ، نوابًا، رؤساء بلديات، مديري مدارس، معلمين وطلابًا حاليين وسابقين.في عظته، شدد المطران عوكر على أهمية استلهام روحانية القديس دي لاسال، مشيرًا إلى ضرورة أن يعكس كل فرد منتمي إلى العائلة اللاسالية هذا الانتماء من خلال العمل بروح الخدمة والتفاني، كما فعل القديس في دعمه لتعليم الأطفال ومساندة الفقراء. ودعا إلى إجراء تقييم استراتيجي لمستقبل اللاسالية، مستوحى من مسيرة القديس ومبادئه.