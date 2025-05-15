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لبنان

كمين في غاليري سمعان ومداهمة في عكار.. وصورٌ توثق ما تم ضبطه

Lebanon 24
15-05-2025 | 08:31
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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أن جهازها لمكافحة التهريب كَمَنَ في منطقة غاليري سمعان-الحدت لسيارة تنقل من بلدة المحمّرة في محافظة عكار كميات من التبغ الخام، وضَبطَ حمولتها المخالِفة. وفي إطار جهود جهاز مكافحة التهريب المستمرة لضبط المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة، نفذت دورياته مداهمةً في منطقة مجدلا- عكار وضبطت بنتيجتها كميات من السجائر الأجنبية المهرّبة والمعسّل المهرّب . وسطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختصّ.
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