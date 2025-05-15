كمين في غاليري سمعان ومداهمة في عكار.. وصورٌ توثق ما تم ضبطه

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" أن جهازها لمكافحة التهريب كَمَنَ في منطقة غاليري سمعان-الحدت لسيارة تنقل من بلدة المحمّرة في كميات من التبغ الخام، وضَبطَ حمولتها المخالِفة. وفي إطار جهود جهاز مكافحة التهريب المستمرة لضبط المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة، نفذت دورياته مداهمةً في منطقة مجدلا- وضبطت بنتيجتها كميات من السجائر الأجنبية المهرّبة والمعسّل المهرّب . وسطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختصّ.

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