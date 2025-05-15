Advertisement

لبنان

آخرهم حسين ملحم... هكذا تستمرّ إسرائيل باستهداف قادة "الحزب"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-05-2025 | 08:34
A-
A+
Doc-P-1360796-638829204394015749.jpg
Doc-P-1360796-638829204394015749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

قال خبير عسكريّ إنّ "إسرائيل لا تزال قادرة على استهداف قياديين من "حزب الله"، على الرغم من أنّ قيادة "الحزب" أبقت هويّات المسؤولين العسكريين الذين تمّ تعيينهم خلال الحرب وبعدها سريّة".
Advertisement

وأضاف الخبير لـ"لبنان 24"، أنّ "استهداف القياديّ حسين نعمة ملحم يوم أمس في قعقعية الجسر، يدلّ على أنّ إسرائيل لا تزال تجد طرقاً لتحديد هويّة قادة "الحزب".

واعتبر أنّ "إسرائيل لا تزال تخترق بيئة "حزب الله" عبر العملاء، إضافة إلى جمع البيانات والتسجيلات الصوتية والصور التي يتمّ التقاطها عبر الطائرات المسيّرة الإستطلاعيّة التي تُراقب أجواء الجنوب كلّ الوقت، وتُرسلها إلى فرقها المتخصصة لتحليلها وتحديد قادة "الحزب" لاستهدافهم".

وتابع الخبير عينه أنّ "إسرائيل لا تزال تتفوّق تكنولوجيّاً وجويّاً واستخباراتيّاً على "حزب الله"، الأمر الذي يُعرّض عناصره البارزين لخطر الإستهداف، طالما أنّ تل أبيب لا تحترم إتّفاق وقف إطلاق النار".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
حاصباني: إستمرار "الحزب" بعمله العسكري سيؤدي إلى زوال لبنان الكبير
lebanon 24
15/05/2025 16:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش في الجنوب وعون يفعّل قنوات التواصل والحوار مع "الحزب"
lebanon 24
15/05/2025 16:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يشيد بالعملية اليمنية باستهداف مطار "بن غوريون" في إسرائيل
lebanon 24
15/05/2025 16:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تطلق سراح مخرج فيلم "لا أرض أخرى" بعد اعتقاله
lebanon 24
15/05/2025 16:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:46 | 2025-05-15
09:37 | 2025-05-15
09:30 | 2025-05-15
09:16 | 2025-05-15
09:10 | 2025-05-15
09:08 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24