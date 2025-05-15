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لبنان
آخرهم حسين ملحم... هكذا تستمرّ إسرائيل باستهداف قادة "الحزب"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-05-2025
|
08:34
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قال خبير عسكريّ إنّ "
إسرائيل
لا تزال قادرة على استهداف قياديين من "
حزب الله
"، على الرغم من أنّ قيادة "الحزب" أبقت هويّات المسؤولين العسكريين الذين تمّ تعيينهم خلال الحرب وبعدها سريّة".
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وأضاف الخبير لـ"
لبنان 24
"، أنّ "استهداف القياديّ
حسين نعمة
ملحم يوم أمس في قعقعية
الجسر
، يدلّ على أنّ إسرائيل لا تزال تجد طرقاً لتحديد هويّة قادة "الحزب".
واعتبر أنّ "إسرائيل لا تزال تخترق بيئة "حزب الله" عبر العملاء، إضافة إلى جمع البيانات والتسجيلات الصوتية والصور التي يتمّ التقاطها عبر الطائرات المسيّرة الإستطلاعيّة التي تُراقب أجواء الجنوب كلّ الوقت، وتُرسلها إلى فرقها المتخصصة لتحليلها وتحديد قادة "الحزب" لاستهدافهم".
وتابع الخبير عينه أنّ "إسرائيل لا تزال تتفوّق تكنولوجيّاً وجويّاً واستخباراتيّاً على "حزب الله"، الأمر الذي يُعرّض عناصره البارزين لخطر الإستهداف، طالما أنّ
تل أبيب
لا تحترم إتّفاق وقف إطلاق النار".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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