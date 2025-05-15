آخرهم حسين ملحم... هكذا تستمرّ إسرائيل باستهداف قادة "الحزب"

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قال خبير عسكريّ إنّ " لا تزال قادرة على استهداف قياديين من " "، على الرغم من أنّ قيادة "الحزب" أبقت هويّات المسؤولين العسكريين الذين تمّ تعيينهم خلال الحرب وبعدها سريّة".وأضاف الخبير لـ" "، أنّ "استهداف القياديّ ملحم يوم أمس في قعقعية ، يدلّ على أنّ إسرائيل لا تزال تجد طرقاً لتحديد هويّة قادة "الحزب".واعتبر أنّ "إسرائيل لا تزال تخترق بيئة "حزب الله" عبر العملاء، إضافة إلى جمع البيانات والتسجيلات الصوتية والصور التي يتمّ التقاطها عبر الطائرات المسيّرة الإستطلاعيّة التي تُراقب أجواء الجنوب كلّ الوقت، وتُرسلها إلى فرقها المتخصصة لتحليلها وتحديد قادة "الحزب" لاستهدافهم".وتابع الخبير عينه أنّ "إسرائيل لا تزال تتفوّق تكنولوجيّاً وجويّاً واستخباراتيّاً على "حزب الله"، الأمر الذي يُعرّض عناصره البارزين لخطر الإستهداف، طالما أنّ لا تحترم إتّفاق وقف إطلاق النار".