"الجماعة الإسلامية" تدعم لائحة بلدية مستقلة في صيدا

Advertisement

أعلن للجماعة الإسلامية في ، ، أن الجماعة في ومع اقتراب الاستحقاق البلدي، حرصت على إطلاق سلسلة مشاورات واتصالات مع مختلف الفاعلة في المدينة، في محاولة للوصول إلى توافق شامل يُفضي إلى تشكيل لائحة موحدة قادرة على النهوض بصيدا وتلبية تطلعات أهلها.وأكد أن انطلقت من إيمان الجماعة بأهمية القائم على النزاهة والكفاءة وخدمة المواطن، لكنّ المساعي لم تُكلَّل بالنجاح، نتيجة "تباين في الرؤى والأولويات" بين الأطراف المعنية.وأضاف: "انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه مدينتنا، واحترامًا لمبدأ المنافسة البناءة، وبعد أن وصلت الجهود التوافقية إلى طريق مسدود، قررت دعم لائحة مستقلة من أبناء المدينة، تضم مرشحين مقربين منها إلى جانب شخصيات مستقلة من عائلات صيداوية، تجمع بين الكفاءة، والخبرة، وطاقات شبابية واعدة".وشدد حمود على أن "أيدينا مفتوحة للتعاون مع الجميع، بعيدًا عن الاصطفافات السياسية الضيقة، من أجل مصلحة صيدا وخدمة أهلها".وختم مؤكداً أن هذا الخيار ينبع من قناعة الجماعة بضرورة تجديد العمل البلدي على أسس مهنية وعلمية، تعكس حاجات الناس، وتعزز مبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار.