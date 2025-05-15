وزيرة الرياضة تصل إلى الرباط للمشاركة في مؤتمر الفرنكوفونية

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وصلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان الى العاصمة المغربية - الرباط، للمشاركة في الشباب والرياضة للدول .وكان في استقبال بايراقداريان في صالون الشرف في ، مسؤولي والرياضة المغربية الكبار، وسفير لدى المغربية .ورافق وزيرة الشباب والرياضة مستشارها لشوؤن الفرنكوفونية إبراهيم منسّى والخبير الشبابي ادغار بلان، حيث يشاركان في اجتماعات الخبراء، فيما تترأس بايراقداريان وفد لبنان في اجتماعات الوزراء المقررة يوم غد الجمعة.