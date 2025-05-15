شيخ العقل إلى مشايخ سوريا: نبارك لكم ولبلادكم قرار رفع العقوبات

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اتصل شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور ، هاتفيا بنائب رئيس الحكومة الوزير ، والتشاور بخصوص اطلاق سلسلة الندوات الثقافية الوطنية بعنوان: "الشراكة الروحية الوطنية – مظلة الاصلاح والانقاذ" التي ستبدأ اولى حلقاتها الاربعاء المقبل في قاعة مبنى الاجتماعية الخيرية في الخامسة عصرا، برعاية شيخ العقل ووزير الثقافة الدكتور ، والتي اطلقها الشيخ ابي المنى اخيرا، على ان تكون الحلقة الثانية برعاية الوزير متري.من جهة ثانية وجّه شيخ العقل رسالة الى شيوخ العقل في ، المشايخ: ، وحمود الحناوي، جاء فيها وبعض شخصيات الطائفة في سوريا: "نبارك لكم ولبلادكم قرار رفع عن سوريا، تأكيداً على الرعاية الدولية لها، آملين نهوضها وازدهارها وتحقيق السلام في ربوعها. وأضاف: "ان في ذلك سبيلاً لبناء دولة العدالة والمساواة والاستقرار، وفرصة لضمان حقوق الأقليات وسلامتهم، وانعكاساً ايجابياً عل والمنطقة. حمى الله أهلنا وقدّركم على صون الطائفة المعروفية والمساهمة في نهضة المجتمع والوطن".