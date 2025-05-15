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لبنان

شيخ العقل إلى مشايخ سوريا: نبارك لكم ولبلادكم قرار رفع العقوبات

Lebanon 24
15-05-2025 | 09:16
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اتصل  شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، هاتفيا بنائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري، والتشاور بخصوص اطلاق سلسلة الندوات الثقافية الوطنية بعنوان: "الشراكة الروحية الوطنية – مظلة الاصلاح والانقاذ" التي ستبدأ اولى حلقاتها الاربعاء المقبل في قاعة مبنى جمعية النهضة الاجتماعية الخيرية في شانيه الخامسة عصرا، برعاية شيخ العقل ووزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، والتي اطلقها الشيخ ابي المنى اخيرا، على ان تكون الحلقة الثانية برعاية الوزير متري.
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من جهة ثانية وجّه شيخ العقل رسالة الى شيوخ العقل في سوريا، المشايخ: حكمت الهجري، يوسف جربوع وحمود الحناوي، جاء فيها وبعض شخصيات الطائفة في سوريا: "نبارك لكم ولبلادكم العزيزة قرار رفع العقوبات عن سوريا، تأكيداً على الرعاية الدولية لها، آملين نهوضها وازدهارها وتحقيق السلام في ربوعها. وأضاف: "ان في ذلك سبيلاً لبناء دولة العدالة والمساواة والاستقرار، وفرصة لضمان حقوق الأقليات وسلامتهم، وانعكاساً ايجابياً عل لبنان والمنطقة. حمى الله أهلنا الموحدين وقدّركم على صون الطائفة المعروفية والمساهمة في نهضة المجتمع والوطن". 
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