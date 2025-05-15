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لبنان

التربية: نتابع ملف تعويضات المعلمين المتعاقدين عن كثب

Lebanon 24
15-05-2025 | 09:55
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 أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أنه "تأكيدا على حرص وزيرة التربية ريما كرامي على تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، سواء في الملاك أو المتعاقدين، قامت الوزارة بإعداد دراسة شاملة حول تعويضات خاصة بالمتعاقدين في التعليم العام والتعليم المهني والتقني. وتم رفع هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء للنظر بها".
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وأكدت الوزارة في بيان أنها "تتابع هذا الملف عن كثب، وستقوم بإطلاع المعلمين على التفاصيل كافة فور ورود المستجدات، مؤكدة التزامها الكامل بدعم حقوق المعلمين وتحسين أوضاعهم".

ودعت الوزارة "جميع الحرصاء على حقوق أفراد الهيئة التعليمية، إلى عدم الأخذ بالأخبار غير الرسمية حول هذا الموضوع، وبالتالي استقاء المعلومات من الوزارة".
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