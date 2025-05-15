Advertisement

لبنان

مرقص: الصحافيون المستقلون باتوا قادرين على التسجيل في الضمان

Lebanon 24
15-05-2025 | 10:11
A-
A+
Doc-P-1360828-638829260221594648.jpg
Doc-P-1360828-638829260221594648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب وزير الاعلام المحامي بول مرقص عبر حسابه على منصة "اكس" :"يسرني أن أعلن عن إقرار مجلس الوزراء، تحديد الاشتراكات المتوجبة على الصحافيين والمصورين اللبنانيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا القرار يشكل تطورا لافتا في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية للصحافيين والمصورين المستقلين. فهؤلاء لم يكونوا مشمولين سابقا إلا إذا كانوا مرتبطين بمؤسسات إعلامية بموجب عقود عمل، أما الآن فأصبح بإمكانهم التسجيل مباشرة لدى الصندوق، بانتظار إصدار الآلية التنظيمية من قبل إدارة الضمان الاجتماعي. الشكر لفخامة الرئيس ودولة الرئيس ووزير العمل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص: الموافقة على طلب وزارة العمل تحديد الإشتراكات المتوجبة على الصحفيين والمصورين اللبنانيين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
lebanon 24
15/05/2025 19:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الموافقة على طلب وزارة العمل تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعديل قيمة التقديمات العائلية وطريقة توزيعها بين الزوجة والزوجة والأولاد
lebanon 24
15/05/2025 19:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: أموال المودعين ولا سيما صغارها تتمتع بالأولية في حمايتها والودائع العائدة للصندوق الوطنيّ للضمان والتقاعد للقضاة والمادرس والجامعات والجيش مضمونة ومحفوظة
lebanon 24
15/05/2025 19:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الأمم المتحدة لم تعد قادرة على ضمان سلامة فرقها على الأرض في غزة
lebanon 24
15/05/2025 19:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:02 | 2025-05-15
11:43 | 2025-05-15
11:37 | 2025-05-15
11:25 | 2025-05-15
11:19 | 2025-05-15
11:11 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24