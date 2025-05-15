مرقص: الصحافيون المستقلون باتوا قادرين على التسجيل في الضمان

كتب وزير الاعلام المحامي عبر حسابه على منصة "اكس" :"يسرني أن أعلن عن إقرار ، تحديد الاشتراكات المتوجبة على الصحافيين والمصورين اللبنانيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذا القرار يشكل تطورا لافتا في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية للصحافيين والمصورين المستقلين. فهؤلاء لم يكونوا مشمولين سابقا إلا إذا كانوا مرتبطين بمؤسسات إعلامية بموجب عقود عمل، أما الآن فأصبح بإمكانهم التسجيل مباشرة لدى الصندوق، بانتظار إصدار الآلية التنظيمية من قبل . الشكر لفخامة الرئيس ودولة الرئيس ووزير العمل".

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