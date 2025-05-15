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لبنان

في الجنوب.. سقوط مسيّرة مسلّحة (صورة)

Lebanon 24
15-05-2025 | 11:37
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن سقوط مسيّرة إسرائيلية في بلدة علمان الشومرية في الجنوب.
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وحسب المعلومات، يتابع الجيش سقوط المسيّرة.
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