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لبنان

مساءً... هذا ما استهدفته إسرائيل في عيتا الشعب

Lebanon 24
15-05-2025 | 13:55
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قام الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، باستهداف غرف جاهزة في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.
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