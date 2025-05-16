ترقب لبناني لانعكاسات جولة ترامب وقمة الرياض.. اورتاغوس: طريق السلام بنزع سلاح الحزب من كل لبنان

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يترقب انعكاسات القمة الاميركية بين ولي العهد الامير محمد بن سلمان والرئيس ، ونتائج جولة الخليجية، وسط بروز اهتمام ملحوظ من قبل الأميركية والمملكة العربية السعودية بالوضع الداخلي.وتراهن قوى سياسية مطلعة على أنّ مناخ التوافق الذي تعمل له يحظى بالتشجيع والتفهم من جانب كل القوى الإقليمية المعنية، بما فيها طهران، ولا خشية من قيام أي طرف بتعطيلها إّلّا . وهذا المناخ سيسهّل عملية الحوار والتوافق بين اللبنانيين أنفسهم حول الملفات الساخنة، والمرتبطة أساساً بتعقيدات الإقليم وتناقضاته.وقبيل زيارتها الجديدة الى لبنان، قالت نائبة المبعوث الأميركي إلى مورغان أورتاغوس "احاول ان اكون هنا بشكل متكرّر على الأقل كل 6 أو 8 أسابيع وأتمنى أن أكون في لبنان قريبًا وأعتقد أن العالم كله يريد أن يكون في في الصيف".وفي حديث تلفزيوني اكدت "الحرص على ملاحقة وكلاء الإرهاب في كافة أنحاء الشرق الأوسط. "اضافت "على مدى السنوات الـ20 الماضية أدخل لبنان في حرب مع إسرائيل مرتين وفي كل مرة يتدخل فيها الحزب كل ما يفعله هو تدمير الجنوب بسلاحه وقد أقحم الجنوبيين في حرب لا يريدون أن يكونوا فيها كما أنه يجر لبنان إلى الحرب من جديد".واشارت الى "ان ستعمل بشكل وثيق مع السعودية والإمارات وقطر في كل خطوة للتأكد من أننا سنصل إلى النتيجة الصحيحة وكانت تلك الدول والولايات المتحدة واضحة مع لبنان بأن الطريق إلى السلام والإزدهار واضح وهو عبر نزع سلاح الحزب ليس فقط جنوب الليطاني بل من البلد كله".واعتبرت أنه يمكن للبنان أن يتعلم درسًا من وكيف عمل مع السعودية للتحدث مع الرئيس ترامب وفريقنا حول فوائد رفع وخاصةً تلك المتعلقة بقانون قيصر من أجل السماح بالإستثمار.وقالت "كان الشرع لينًا كثيرًا وأعطيناه قائمة بالأشياء التي نريده أن يقوم بها خاصةً حماية الأقليات في الشرق الأوسط ولا نريد حمايتهم فحسب بل نريدهم أن يشاركوا في الحكومة ونريد التأكد من أنه قادر على حكم بطريقة لصالح كل الناس والأقليات".في المقابل، بدأ العد العكسي للمرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في البقاع وبيروت، وتتجه الانظار الى معركة زحلة القاسية بعد انضمام مريام سكاف الى لائحة اسعد زغيب المدعومة من ائتلاف واسع من الاحزاب في وجه " "، فيما تبقى على حماية المناصفة في العاصمة وسط مخاوف من تكرار نموذج مدينة حيث غاب التمثيل المسيحي، وفشل ائتلاف الاحزاب والقوى السياسية الرئيسية في حصد اكثر من 12 عضوا من اصل 24".واشارت أوساط مطلعة انّ هناك تخوفاً لدى من أن تتكرّر تجربة طرابلس في بيروت لجهة سقوط المناصفة. وهو يصّر على حماية التوازن في المجلس البلدي لبيروت، بحيث يتمثل المسلمون فيه بـ 12 عضواً والمسيحيون بـ 12 عضواً، كذلك من دون نقصان.