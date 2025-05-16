"الخيار الشيعي" في زحلة غامض

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حتى الساعة، لم يحسم " " خياره في التصويت لأي من اللوائح المتنافسة في . فالموقف لا يزال ضبابيًا، ولم يصدر أي قرار واضح عن "الثنائي"، كما لم تُبلَّغ أي من الجهات السياسية المتنافسة بمصير الأصوات التي تُعدّ وازنة في المدينة.ورغم أن الاتجاهات العامة باتت شبه واضحة، إلا أن الغموض لا يزال يلف الموقف النهائي، ما يترك المجال مفتوحًا أمام احتمالات متعددة قد تتبدّل في اللحظات الأخيرة.وتؤكد مصادر متابعة أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة، خصوصًا إذا قرر خوض الانتخابات في بشكل واضح وبقوة.هذا القرار، إن حصل، من شأنه أن يُحدث تحولًا في موازين القوى الانتخابية ويعيد خلط الأوراق في مشهد يبدو حتى اللحظة انه مفتوح على كل الاحتمالات.