وعود بمناصب "مقابل الصمت"

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كشف مصدر تربوي لـ" " أن عدداً من رؤساء اللجان التربوية، بمختلف تسمياتهم وتحركاتهم، مارسوا ضغوطاً على الأساتذة في الآونة الأخيرة بهدف دفعهم إلى تأجيل الإضراب مراراً وتكراراً، ما أثار علامات استفهام حول خلفيات تلك الضغوط.وبحسب المصدر، فإنّ هؤلاء يستفيدون حالياً من مواقعهم داخل الهيئات التربوية، بغض النظر عن النتائج التي قد تؤول إليها مساعي الوزارة في معالجة ملف مطالب الأساتذة وتوفير بيئة عمل لائقة لهم.وأشار المصدر إلى أنّ بعض رؤساء اللجان تلقوا وعوداً بالحصول على مكافآت مستقبلية، من بينها مناصب محتملة سيجري تسليمها لهم في الوقت المناسب، ما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية تلك التحركات.بالتوازي، تواصل "لبنان24" مع المتعاقدين الذين أبدوا استياءهم من ما وصلت إليهم الأمور. وعلى الرغم من بدء البعض بالحصول على أموال عن أشهر سابقة، إلا أنّ هذه الأموال لم تتخط 130 دولارا عن شهرين.