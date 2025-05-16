عملية أمنية في الشمال.. مشتبه بهما بجريمة قتل في قبضة الجيش

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أعلنت في بيان، أنّه "بعد عمليات رصد وتعقّب أجرتها لكشف الملابسات المحيطة بخلافات شخصية أدت إلى وقوع جرائم قتل وإطلاق نار على أشخاص في منطقة ، وصولًا إلى مقتل المواطن (ز.ش.) في منطقة سير الضنية نتيجة تعرضه لإطلاق نار بتاريخ ٢ /٥ /٢٠٢٥، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في المنطقة، وأوقفت المواطنَين (ه.ش.) و(م.ش.) للاشتباه بارتكابهما جريمة قتل المواطن (ز.ش.)".وأفاد لبيان أن التحقيق بوشر مع الموقوفَين بإشرف المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.