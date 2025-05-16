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لبنان

عملية أمنية في الشمال.. مشتبه بهما بجريمة قتل في قبضة الجيش

Lebanon 24
16-05-2025 | 01:35
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أعلنت قيادة الجيش في بيان، أنّه "بعد عمليات رصد وتعقّب أجرتها مديرية المخابرات لكشف الملابسات المحيطة بخلافات شخصية أدت إلى وقوع جرائم قتل وإطلاق نار على أشخاص في منطقة الضنية، وصولًا إلى مقتل المواطن (ز.ش.) في منطقة سير الضنية نتيجة تعرضه لإطلاق نار بتاريخ ٢ /٥ /٢٠٢٥، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في المنطقة، وأوقفت المواطنَين (ه.ش.) و(م.ش.) للاشتباه بارتكابهما جريمة قتل المواطن (ز.ش.)".
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وأفاد لبيان أن التحقيق بوشر مع الموقوفَين بإشرف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
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