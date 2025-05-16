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لبنان

فرنجية زار عون.. وبحث في عدد من الملفات

Lebanon 24
16-05-2025 | 03:39
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زار النائب طوني فرنجية، قصر بعبدا اليوم، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون.
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وتم التطرق خلال اللقاء إلى ملق الإصلاحات والحوكمة والبطاقة الإلكترونية.

 كما تطرّق البحث إلى الأوضاع الأمنية، والانتخابات البلدية والاختيارية، ومسار تطبيق القرارات الدولية
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