فرنجية زار عون.. وبحث في عدد من الملفات

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زار ، اليوم، حيث التقى رئيس الجمهورية .وتم التطرق خلال اللقاء إلى ملق الإصلاحات والحوكمة والبطاقة الإلكترونية.كما تطرّق البحث إلى الأوضاع الأمنية، والانتخابات البلدية والاختيارية، ومسار تطبيق